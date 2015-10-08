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    Гвардиола согласился возглавить «Манчестер Сити» по окончании сезона

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола дал предварительное согласие возглавить «Манчестер Сити» по окончании сезона, несмотря на предложение немецкого гранда продлить контракт.

    Пока стороны никаких документов не подписывали, но специалист в разговоре со своим другом Чики Бегиристайном, занимающим должность спортивного директора «Сити», признался, что ему было бы интересно поработать в английском клубе.

    Напомним, контракт Гвардиолы с "Баварией" рассчитан как раз до окончания нынешнего сезона.

    Источник: Mundodeportivo

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    08.10.2015 07:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      расулик 9 октября 2015, 01:40

      значит клопп поспешил с ливерпулем,ведь хотел поработать в баварии

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 октября 2015, 14:32

      "было бы интересно поработать в английском клубе" не означает "предварительное согласие возглавить "Манчестер Сити" по окончании сезона". А означает лишь тактичность Гвардиолы, чтоб не отказывать, но и никаких обещаний. Так что - утка на 99%, а вывернули все так, как будто у него уже контракт на подписи лежит

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 8 октября 2015, 13:27

      зря

      0
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      Рейтинг: +25030

      bset 8 октября 2015, 13:03

      Неплохо так покататься по ведущим чемпионатам, да еще и денег заработать прилично.

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 8 октября 2015, 12:19

      Пусть берет ушастого и уходит с миром. Гвардиола классный тренер, но увы не для баварии.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 октября 2015, 10:54

      Хана Баварии, Клоппа поле
      ..теперь Левандовский и Мюллер уйдут

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > андрей андреев 8 октября 2015, 11:49

      Даже если Левандовски и Мюллер уйдут, Бавария останется сильнейшим клубом Бундеслиги.
      Что лично мне не нравится, лучше - когда конкуренция и лидеры сменяются. Как в АПЛ, например.

      -1
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