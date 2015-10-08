Гвардиола согласился возглавить «Манчестер Сити» по окончании сезона

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола дал предварительное согласие возглавить «Манчестер Сити» по окончании сезона, несмотря на предложение немецкого гранда продлить контракт.

Пока стороны никаких документов не подписывали, но специалист в разговоре со своим другом Чики Бегиристайном, занимающим должность спортивного директора «Сити», признался, что ему было бы интересно поработать в английском клубе.

Напомним, контракт Гвардиолы с "Баварией" рассчитан как раз до окончания нынешнего сезона.