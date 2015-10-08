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    Нападающий «Локомотива» попал в список самых перспективных футболистов мира

    Нападающий "Локомотива" Артем Галаджан попал в список самых перспективных игроков мира в возрасте до 17 лет. Это единственный россиянин в рейтинге, который составил The Guardian.

    Издание отмечает, что Галаджан имеет хороший выбор позиции на поле, отличное голевое чутье и читает игру исключительно для своего возраста.

    Игрок начал заниматься футболом в семь лет, а в 13 отправился в Москву, где не прошел отбор в ЦСКА, но был замечен "Локомотивом".

    В своем активе Галаджан имеет 18 матчей в составе "Локомотива" в молодежном первенстве и 12 голов на счету.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 01:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 18 ноября 2016, 05:31

      Интересно посмотреть его в основе, удачи!

      0
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      Рейтинг: +28

      boi1231 8 октября 2015, 11:40

      фамилия правильно написано,Галаджан или Галаджян ?

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 октября 2015, 06:25

      на ЧМ-18 ему будет 20 лет, не много для вызова в сборную, если только не заиграет на соответствующем уровне к тому времени, типа Майкла Оуэна в Англии на ЧМ-1998, тому вообще по-моему 18 лет было...

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