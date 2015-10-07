Смольников сыграет с Молдавией, Дзагоев пока под вопросом

Полузащитник "Зенита" Игорь Смольников сможет выйти на поле в матче Молдавия - Россия, несмотря на то, что перед вылетом в Кишинев он занимался по индивидуальной программе.

Участие в матче полузащитника Алана Дзагоева и защитника Василия Березуцкого до сих пор под вопросом. Решение по ним будет принято в день игры, которая состоится 9 октября.

Если Березуцкий так и не успеет восстановиться, то в перерыве между матчами против Молдавии и Черногории будет вызван другой защитник.