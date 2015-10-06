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На матче Молдавии и России будет работать судья-женщина

6 октября 2015, 16:28
15

Сегодня стала известна бригада арбитров, которые будут работать на матче Молдавии и России 9 октября. Вторым помощником главного арбитра Михаила Кукулакиса будет 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.

«Для меня это сюрприз и новость. За последние годы это первый случай, когда помощницей будет работать женщина. При этом требования к ней будут точно такими же, как и к мужчинам. Женщины сдают те же нормативы, что и их коллеги мужчины. Чтобы получить назначение на матчи национальных сборных, женщине необходимо постоянно работать на играх высшего дивизиона своего чемпионата.

У нас в свое время на матчах молодежного первенства России работали арбитры ФИФА Авдонченко, Ульяновская и Мамаева. Некоторые судили и встречи второго дивизиона. Если главный арбитр и национальная федерация предложили ее кандидатуру, а УЕФА одобрил, то эта организация несет полную ответственность», - сказал председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

В текущем сезоне Куробилия работала на трех матчах еврокубков: "Мальме" - "Зальцбург" - в квалификации Лиги чемпионов, "Легия" - "Наполи" в групповом этапе Лиги Европы и "Войводина" - "Виктория" Пл - в квалификации Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Молдавия Кукулакис Михаил
Комментарии (15)
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Сармат Ростов
1444142159
Хорошо,что не на Терек-Анжи)))
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Elves
1444144521
Зачем в мужской футбол сувать женщин? Для них есть женский футбол, пусть его и судят.
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андрей андреев
1444145487
как судили ростов с цска и зенитом-так лучше женщина
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slavа0508
1444150414
Вот нахера в мужком матче женщина???
Ответить
inzek
1444152183
фанатка дзюбиньо! тоже хочет с ним футболками обменяться
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Измайловский Кочегар
1444153830
Достали своей политкорректностью...
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nim-
1444156856
Ну если запорит ничего, то почему бы и нет.
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legends
1444166538
вООБЩЕ, ПО-РУССКИ ПИШЕТСЯ "... НЕ ЗАПОРЕТ" а вот если запорИт - это уже надо снимать штаны и бегать!
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AleXXX 88
1444186006
Главные новости дня
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Смит80
1444197341
Почему у людей есть склонность все сводить к пошлости? У Врачей и Судей полового признака нет!
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