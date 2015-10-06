На матче Молдавии и России будет работать судья-женщина

Сегодня стала известна бригада арбитров, которые будут работать на матче Молдавии и России 9 октября. Вторым помощником главного арбитра Михаила Кукулакиса будет 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.

«Для меня это сюрприз и новость. За последние годы это первый случай, когда помощницей будет работать женщина. При этом требования к ней будут точно такими же, как и к мужчинам. Женщины сдают те же нормативы, что и их коллеги мужчины. Чтобы получить назначение на матчи национальных сборных, женщине необходимо постоянно работать на играх высшего дивизиона своего чемпионата.

У нас в свое время на матчах молодежного первенства России работали арбитры ФИФА Авдонченко, Ульяновская и Мамаева. Некоторые судили и встречи второго дивизиона. Если главный арбитр и национальная федерация предложили ее кандидатуру, а УЕФА одобрил, то эта организация несет полную ответственность», - сказал председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

В текущем сезоне Куробилия работала на трех матчах еврокубков: "Мальме" - "Зальцбург" - в квалификации Лиги чемпионов, "Легия" - "Наполи" в групповом этапе Лиги Европы и "Войводина" - "Виктория" Пл - в квалификации Лиги Европы.