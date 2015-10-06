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    Левитин: «В финансировании чемпионата мира-2018 изменений нет»

    Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о финансировании чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

    "По чемпионату мира по футболу никаких изменений нет по тем деньгам, которые были запланированы. Все, что планировалось, все идет по плану. Планируем, что это вопрос будет вынесен на совет по спорту при президенте.

    Расходы не увеличиваются по пожеланию, и не сокращаются, поэтому оптимизируются. Они не могут увеличиваться, потому что нет средств. Осталось в той сумме, в которой и было", - сказал Левитин.

    Источник: Р-Спорт

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    06.10.2015 15:53
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