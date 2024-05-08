Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Румынский экс-игрок «Зенита» назвал процент соотечественников, поддерживающих Россию

    Румынский экс-игрок «Зенита» назвал процент соотечественников, поддерживающих Россию

    Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ рассказал, что его соотечественники поддерживают Россию.

    • Игрок выступал за «Зенит» в 2002-2004 годах.
    • В РПЛ он провел 47 матчей, забил 2 гола.
    • Кирицэ завершил карьеру в 2010 году.

    – Сейчас в РПЛ играет всего один румынский футболист – Эрик Бикфалви.

    – Он уже стал легендой «Урала». Я бы даже назвал его русским и выдал паспорт, ха-ха! Мы познакомились с Эриком, когда он еще играл в Румынии. Могу сказать, что он не только хороший футболист, но и отличный человек. Очень интеллигентный.

    – Учитывая политическую ситуацию, в Румынии следят за его игрой?

    – Нет, но я хочу тебе признаться: 75-80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина – дерьмо! Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Владимиру Путину. Считают, что он поступил правильно.

    Даже больше тебе скажу: я люблю свою родную Румынию, но во что сейчас превратилась моя страна? Все продали, как и украинцы. Ничего нет! Знаю, что ваши клубы и сборная сейчас в международном бане. Для чего? Это несправедливо! Что сделали спортсмены? Нельзя так!

    – Вы активно высказываетесь в поддержку России. Не боитесь, что после выхода этого интервью у вас могут возникнуть проблемы в Румынии?

    – Наоборот. Я хочу, чтобы все знали. Так и напиши: «Пусть знает вся Европа, что Кирицэ любит Россию!». Я серьезно тебе говорю. У меня даже есть футболка с изображением Путина, хожу в ней в тренажерный зал. А в кабинете стоит статуэтка вашего президента, прямо на видном месте. Можно я передам пожелание российским болельщикам?

    – Конечно!

    – Время тяжелое, вам нужно подождать. Возможно, руководству стоит рассмотреть вариант с переходом в Азию. Но знайте, что вас поддерживают за рубежом!

    И еще хочу сказать вам, чтобы вы болели за сборную Румынии на Евро-2024. Никто в нас не верит, но я считаю, что мы преподнесем сюрприз. Вот увидите!

    – Когда планируете прилететь в Россию?

    – Я хочу посетить матч «Зенит» – ЦСКА. С клубом уже обсуждал этот вопрос. Обязательно прилечу в любимый город!

    Новости по теме
    Пономарев: «Марио Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать»
    Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ
    Ташуев оценил перспективы Волкова в случае перехода из «Краснодара» в «Зенит» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2024 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии (36)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1715186201
    смелое заявление респект
    Ответить
    Айболид
    1715187023
    Несмотря на все старания "свободной" западной прессы , человек сохранил своё независимое мнение .
    Ответить
    Клим Чугункип
    1715187181
    назвал процент---- Он там опрос проводил ?
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1715188294
    Спасибо за поддержку, Даниэл!
    Ответить
    Алексей З
    1715190914
    В ВОВ румыны поддерживали Гитлера, а русские плечём к плечу с украинцами боролись с фашизмом. Успел он опрос сделать в Румынии , может и нам опросить население об отношении к Румынии ?
    Ответить
    Вомбат
    1715194186
    Был я год назад на конференции в Бухаресте. Ни одного представителя России . - Как такое могло получиться? - спрашиваю организаторов (они мои друзья). Ведь в 2021 году (на их предыдущей конференции) было 10% россиян. Вы же адекватные люди, должны уметь отделять мух от котлет. Почему же вы не пригласили ученых из России? В чем они виноваты? - Побойся бога, говорят они. - Мы пригласили 50 россиян - столько же, сколько в прошлый раз. Но наше правительство никому из них не дало визы. - Что ж вы такое правительство выбираете? -Так ведь кушать-то хочется. Выберешь не то правительство, Европа денег не даст. А без денег из Брюсселя Румынии хана...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1715195409
    Удачи тебе румын. Гыгыгы
    Ответить
    волчарик
    1715198328
    Спасибо Даня за открытое свое мнение.
    Ответить
    Spirit_78
    1715202699
    Хорошие слова, спасибо!
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715255412
    Если нули убрать то возможно что процент верен,но и это не факт,не любят там русских.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+