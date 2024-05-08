Румынский экс-игрок «Зенита» назвал процент соотечественников, поддерживающих Россию

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ рассказал, что его соотечественники поддерживают Россию.

Игрок выступал за «Зенит» в 2002-2004 годах.

В РПЛ он провел 47 матчей, забил 2 гола.

Кирицэ завершил карьеру в 2010 году.

– Сейчас в РПЛ играет всего один румынский футболист – Эрик Бикфалви.

– Он уже стал легендой «Урала». Я бы даже назвал его русским и выдал паспорт, ха-ха! Мы познакомились с Эриком, когда он еще играл в Румынии. Могу сказать, что он не только хороший футболист, но и отличный человек. Очень интеллигентный.

– Учитывая политическую ситуацию, в Румынии следят за его игрой?

– Нет, но я хочу тебе признаться: 75-80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина – дерьмо! Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Владимиру Путину. Считают, что он поступил правильно.

Даже больше тебе скажу: я люблю свою родную Румынию, но во что сейчас превратилась моя страна? Все продали, как и украинцы. Ничего нет! Знаю, что ваши клубы и сборная сейчас в международном бане. Для чего? Это несправедливо! Что сделали спортсмены? Нельзя так!

– Вы активно высказываетесь в поддержку России. Не боитесь, что после выхода этого интервью у вас могут возникнуть проблемы в Румынии?

– Наоборот. Я хочу, чтобы все знали. Так и напиши: «Пусть знает вся Европа, что Кирицэ любит Россию!». Я серьезно тебе говорю. У меня даже есть футболка с изображением Путина, хожу в ней в тренажерный зал. А в кабинете стоит статуэтка вашего президента, прямо на видном месте. Можно я передам пожелание российским болельщикам?

– Конечно!

– Время тяжелое, вам нужно подождать. Возможно, руководству стоит рассмотреть вариант с переходом в Азию. Но знайте, что вас поддерживают за рубежом!

И еще хочу сказать вам, чтобы вы болели за сборную Румынии на Евро-2024. Никто в нас не верит, но я считаю, что мы преподнесем сюрприз. Вот увидите!

– Когда планируете прилететь в Россию?

– Я хочу посетить матч «Зенит» – ЦСКА. С клубом уже обсуждал этот вопрос. Обязательно прилечу в любимый город!