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    Видели логотип Евро-2024? На нем есть российский флаг!


    3
    Голосов: 3
    08.05.2024 17:15
    Изображение отсылает к финальному матчу на «Олимпиаштадионе».

    Европейский клубный футбол вот-вот уйдет на летние каникулы, уступив место сборным. Чуть больше месяца остается до начала чемпионата Европы. Турнир, как известно, примет Германия. Сегодня поговорим о картинке, которая во время Евро часто будет мелькать на телеэкранах. Это официальный логотип соревнований. Рассмотрите его внимательно:

    Логотип представили осенью 2021 года. Авторы использовали шесть общих цветов, которые образуют флаги 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Вы тоже сразу увидели российский триколор? Трудно не разглядеть его. Флаги образуют контуры крыши берлинского «Олимпиаштадиона» – именно там проведут финал Евро-2024.

    В самом центре логотипа изображен приз, за который поборются участники турнира – кубок Анри Делоне. Трофей, сделанный из серебра, напоминает своей формой сосуд. Первой командой, получившей награду, стала сборная СССР, ставшая чемпионом Европы в 1960-м году. Кубок считается собственностью УЕФА. Победитель турнира получает приз на время – до жеребьевки отборочного цикла следующего Евро. Копию трофея передают чемпионам на вечное хранение.

    У каждого из 10 городов-организаторов турнира также есть свой логотип с изображением известной местной достопримечательности. Вот так, например, выглядит эмблема Мюнхена:

    Слоганом предстоящего чемпионата Европы станет фраза «Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».

    Мы тоже готовимся к большому футбольному марафону и уже подготовили для вас статьи о стадионах, которые примут игры турнира, о фаворитах соревнований. Здесь можно узнать о некоторых особенностях регламента, а здесь – о призовых, которые получат сборные-участницы чемпионата Европы. Про официальный талисман Евро – симпатичного мишку Альберта – мы тоже уже рассказали. Почитайте также об официальном мяче соревнований. Сборная России, как известно, турнир пропускает по решению УЕФА. Но несколько игроков РПЛ на чемпионате Европы все же выступят. Про них у нас тоже есть статья.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sven Hoppe, Maja Hitij, IMAGO/Joaquim Ferreira / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии (66)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BRO_football
    1715178772
    А вот скандинавские и британские страны обделили. Не нашли способа как нанести на логотип их кресты. Зато про Эстонию не забыли! Молодцы! Вот уж кто короли футбола на самом деле!
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    ...уефан
    1715179934
    ...вот только сейчас пожалел что у меня телефон старый, ч/б ещё...
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    Алексей З
    1715179960
    Там даже флаг СССР присутствует и что ?
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    SuperNils
    1715182931
    И что? Что нам делать с этой полезнейшей информацией?
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    Из Твери Леха
    1715189101
    Задумка логотипа интересная, при желании можно несколько флагов стран найти, у которых триколор. или биколор (404).
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    Айболид
    1715189606
    Смотря под каким углом смотреть . Тут и Камерун и Армения и Россия .... А Украины нэма .
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    Айболид
    1715191377
    Граждане , чтож это происходит ?! "Гейцукенпукен размножаться начал - "клин" вон какой-то из себя выпукал . Жуть .
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    alex1951
    1715195899
    Каждый могег видеть то ,что хочет..... А кто знает географию,тот поймет,что флани Словений и Словакий совпадают с российскис триколором...... только вам от этого не легче....
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    Егор-Крид-vkontakte
    1715226334
    Ну вот и радуйтесь питриоты
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    Егор-Крид-vkontakte
    1715226442
    Была бы Россия на всю башку не отмороженная играла бы в футбол на евро
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