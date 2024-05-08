Видели логотип Евро-2024? На нем есть российский флаг!

Изображение отсылает к финальному матчу на «Олимпиаштадионе».

Европейский клубный футбол вот-вот уйдет на летние каникулы, уступив место сборным. Чуть больше месяца остается до начала чемпионата Европы. Турнир, как известно, примет Германия. Сегодня поговорим о картинке, которая во время Евро часто будет мелькать на телеэкранах. Это официальный логотип соревнований. Рассмотрите его внимательно:

Логотип представили осенью 2021 года. Авторы использовали шесть общих цветов, которые образуют флаги 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Вы тоже сразу увидели российский триколор? Трудно не разглядеть его. Флаги образуют контуры крыши берлинского «Олимпиаштадиона» – именно там проведут финал Евро-2024.

В самом центре логотипа изображен приз, за который поборются участники турнира – кубок Анри Делоне. Трофей, сделанный из серебра, напоминает своей формой сосуд. Первой командой, получившей награду, стала сборная СССР, ставшая чемпионом Европы в 1960-м году. Кубок считается собственностью УЕФА. Победитель турнира получает приз на время – до жеребьевки отборочного цикла следующего Евро. Копию трофея передают чемпионам на вечное хранение.

У каждого из 10 городов-организаторов турнира также есть свой логотип с изображением известной местной достопримечательности. Вот так, например, выглядит эмблема Мюнхена:

Слоганом предстоящего чемпионата Европы станет фраза «Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».

Мы тоже готовимся к большому футбольному марафону и уже подготовили для вас статьи о стадионах, которые примут игры турнира, о фаворитах соревнований. Здесь можно узнать о некоторых особенностях регламента, а здесь – о призовых, которые получат сборные-участницы чемпионата Европы. Про официальный талисман Евро – симпатичного мишку Альберта – мы тоже уже рассказали. Почитайте также об официальном мяче соревнований. Сборная России, как известно, турнир пропускает по решению УЕФА. Но несколько игроков РПЛ на чемпионате Европы все же выступят. Про них у нас тоже есть статья.