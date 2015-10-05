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    Натхо госпитализирован и ближайшие дни проведет в стационаре

    Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, получивший в воскресном матче чемпионата России со столичным «Динамо» серьезную травму, прошел медицинское обследование. По результатам МРТ и КТ головного мозга был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиблено-сквозная рана верхней губы.

    «Обильное кровотечение после столкновения с игроком «Динамо» было вызвано повреждением артерии верхней губы. Бибрасу наложили более 10 швов. Игрок был госпитализирован. На данный момент состояние Бибраса нормальное, он чувствует себя неплохо. Ближайшие дни армейский полузащитник проведет в стационаре под наблюдением врачей», – сообщается на официальном сайте красно-синих.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.10.2015 14:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 5 октября 2015, 17:12

      При этом он рвался на поле, а если бы его не заменили, все могло плохо кончится! Это еще раз говорит, о том, что после таких столкновений игрока надо менять не смотря не на что!

      1
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      Рейтинг: +11

      CSKA_Moscow_1972 > Gwynbleidd 5 октября 2015, 20:51

      Он не просто рвался на поле, он дико обиделся что его заменили! Такое отношение к игре и к команде не может не вызывать уважение. Хотя для здоровья опасно.

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Gwynbleidd 6 октября 2015, 15:21

      Во какие евреи бывают :)

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 октября 2015, 16:40

      К МЮ должон быть !!! Без вопросов !

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 октября 2015, 14:34

      здоровья

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