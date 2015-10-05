Натхо госпитализирован и ближайшие дни проведет в стационаре

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, получивший в воскресном матче чемпионата России со столичным «Динамо» серьезную травму, прошел медицинское обследование. По результатам МРТ и КТ головного мозга был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиблено-сквозная рана верхней губы.

«Обильное кровотечение после столкновения с игроком «Динамо» было вызвано повреждением артерии верхней губы. Бибрасу наложили более 10 швов. Игрок был госпитализирован. На данный момент состояние Бибраса нормальное, он чувствует себя неплохо. Ближайшие дни армейский полузащитник проведет в стационаре под наблюдением врачей», – сообщается на официальном сайте красно-синих.