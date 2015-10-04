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    Спортивный директор «Фиорентины»: «Соуза настоял на покупке Калинича»

    Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде рассказал о том, как появилась идея приобретения нападающего Николы Калинича.

    По словам функционера, главным инициатором покупки 27-летнего экс-форварда днепропетровского “Днепра” и сборной Хорватии был главный тренер "фиалок" Паулу Соуза.

    “На территории бывшей Югославии выросло множество футбольных талантов. Игроки не слишком подготовлены с точки зрения тактики, но, приезжая в Италию, они прогрессируют. То, что мы выбрали Калинича, неудивительно – мы видели его в деле, когда играли с “Днепром” в Лиге Европы. Соуза знает его с 18 лет. Мы сделали свой выбор, решили, что нам нужен именно он.

    С украинскими клубами сложно вести переговоры, но Соуза настоял на том, чтобы мы не отступали”, - сказал Праде.

    Добавим, что на данный момент “новый Батистута” принял участие в 7 матчах (с учетом всех турниров), записав на свой счет 5 голов, результативную передачу и заработанный пенальти.

    Источник: Calcionews.net

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    04.10.2015 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 октября 2015, 09:51

      а купили то всего за 5лямов евро... )) отличнейшая сделка, он однозначно лучший нападающий Днепра был из трио с Зозулей и Селезневым...

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