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    Владелец «Орландо Сити» хочет заманить в клуб Роналду

    Владелец клуба американской МЛС «Орландо Сити» Флавио Аугусто Да Силва намерен пригласить в клуб нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    «Мы очень хотим подписать Роналду и сделаем это без раздумий. С точки зрения физической подготовки Криштиану гораздо сильнее Месси, да и маркетинговая привлекательность у португальца выше», - заявил Да Силва.

    В составе «Орландо» выступает известный бразильский полузащитник Кака. На данный момент клуб занимает лишь 16-е место в турнирной таблице МЛС.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2015 19:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      HardPony 1 октября 2015, 23:00

      денег не хватит

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      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 22:16

      Сказочник да Силва

      0
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 1 октября 2015, 19:26

      Для Роналду самое место.Надо продавать пока хоть что то платят.

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