Девич: «Каждый хочет сыграть в Лиге Европы»

Нападающий «Рубина« Марко Девич рассчитывает добыть победу в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо« за счет поддержки своих болельщиков.

«Матчи Лиги Европы очень важны для нас. Каждый хочет сыграть с «Бордо», «Ливерпулем«, «Сьоном«. Это важный опыт, игроки могут сравнить свой уровень на фоне именитых европейских команд, почувствовать атмосферу, посмотреть на то, как в Европе играют в футбол, как судят, как болеют. Любой футболист мечтает получить такой опыт. Да, у нас непростой график. Поэтому в таких условиях каждый из нас должен быть большим профессионалом и готовиться на каждую игру, как на последнюю. Сейчас у нас «Бордо» и «Терек«, потом пауза. Нужно отдать все силы на два этих матча.

Мой опыт? Я, если не ошибаюсь, два раза играл против сборной Франции. На клубном уровне играл против «Сошо». Конечно, французские команды – очень неудобные соперники. Дисциплина, умение вести единоборства, борьбу – это их сильные стороны. Если мы в этом компоненте им не уступим, думаю, можем их обыграть, тем более при поддержке зрителей.

Она чувствуется даже со скамейки. На поле же она заставляет игроков отдаваться по максимуму, идти до последнего в том единоборстве, в которое при пустых трибунах игрок, возможно, даже вступать бы не стал. Даже когда мы проиграли «Уралу«, зрители нам аплодировали, не было негатива. Втройне обидно, что мы не смогли подарить им победу. Полные и пустые трибуны – это небо и земля. Ведь мы играем для болельщиков», – рассказал Девич.

Напомним, что матч с «Бордо» состоится Казани в четверг, первого октября, в 22:00 по московскому времени.