«Селтик» и «Глазго Рейнджерс» намерены добиваться включения в АПЛ

Шотландские клубы "Селтик" и "Глазго Рейнджерс" хотят выступать в АПЛ и собираются работать в этом направлении. Об этом сообщил владелец "Селтика" Дермот Десмонд.

"Нам бы хотелось выступать в Премьер-лиге. Это можно назвать нашим Святым Граалем. Такое решение принесет деньги в шотландский футбол и оживит его благодаря матчам с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и другими. Возможно, осуществление этой идеи займет десять лет, но я не считаю ее совсем нереалистичной. "Рейнджерс" и "Селтик" входят в первую десятку клубов Великобритании, и они должны выступать на самом высоком уровне. Перемены жизненно необходимы", - считает Десмонд.

Отметим, что подобная идея уже обсуждалась в 2009 году, но тогда руководство АПЛ от нее отказалось.