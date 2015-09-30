ЦСКА – ПСВ. Онлайн-трансляция

ЦСКА свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов проиграл «Вольфсбургу» (1:0), а после ПСВ армейцев ждут две встречи с «Манчестер Юнайтед», что означает необходимость брать очки здесь и сейчас. ПСВ, в свою очередь, первую встречу выиграл у того же «МЮ» и на данный момент по дополнительным показателям опережает «Вольфсбург», занимая первое место. Наверняка голландцы будут не прочь развить успех в игре с ЦСКА, так что нас ждет важная с точки зрения турнирной борьбы игра.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – ПСВ. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите