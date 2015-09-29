Манчини: «Не ждал от «Ювентуса» настолько плохого старта»

Главный тренер миланского «Интера» Роберто Манчини поделился своими впечатлениями от неудачного старта туринского «Ювентуса» в итальянском чемпионате.

«Не ожидал, что у «Ювентуса» будет такой плохой старт. Конечно, предсказывалось, что им будет тяжело в начале после потери таких ключевых игроков, как Пирло, Тевез, Видаль. Было понятно, что это скажется, но я не думал, что настолько. Тем не менее «Ювентус», как только они придут в порядок, остается претендентом на скудетто вместе с «Ромой» и «Наполи», на мой взгляд.

Наша цель остается прежней – быть в тройке и вернуться в Лигу чемпионов. Скудетто? Мы не можем отрицать вероятность этого», – отметил Манчини.