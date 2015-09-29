Объявлена заявка юношеской сборной России на первый отборочный раунд ЧЕ-2016

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) Сергей Матвеев определился с заявкой на первый отборочный раунд юношеского Чемпионата Европы-2016, который пройдет в Беларуси.

Вратари: Максим Богатырев («Локомотив» М), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Сергей Бородин, Артем Голубев (оба – «Краснодар»), Александр Волков (ЦСКА), Артем Горбулин, Александр Захаров (оба – «Динамо» М), Кирилл Лукьянчиков («Рубин»).

Полузащитники: Денис Пацев, Александр Руденко (оба – «Спартак» М), Вячеслав Грулев, Роман Денисов, Осман Исаев (все – «Динамо» М), Магомед Сулейманов, Даниил Уткин (оба – «Краснодар»), Леон Мусаев («Зенит»).

Нападающие: Ефрем Вартанян («Зенит»), Станислав Лацевич («Динамо» М).