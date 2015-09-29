Семин: «Анжи» входит в первую пятерку по числу созданных голевых моментов»

Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Семин отметил, что одной из причин его неудачной работы в махачкалинском клубе можно считать элемент невезения.

«В футболе нельзя ничего гарантировать. Статистики посчитали, что по числу созданных голевых моментов «Анжи» входит в первую пятерку, вот только очков от этого у команды не прибавлялось. Мяч не попадал в цель из наших самых выгодных позиций, удары в штангу стали обычным явлением. Или наш игрок поскользнется на одном и том же ровном месте дважды подряд в следующих один за другим матчах, или забьет в свои ворота, как в игре с «Уфой». Да и так называемые судейские ошибки в наших матчах почему-то всегда оказывались в пользу соперников. Все это психологически давило на футболистов, мешая показывать на поле то, что они умеют.

Были, наверное, и объективные причины. Не всегда и не все игроки понимали мою трактовку командной игры. Можно целый день говорить с футболистами о тактике, но если они не могут разбудить в себе азарта для борьбы в матче, никакие тактические построения не помогут», – рассказал Семин.