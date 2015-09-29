Слуцкий: «Было бы большой глупостью играть в групповом раунде с недооценкой»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ поделился своим мнением о сопернике.

«Несмотря на потерю очков, у ПСВ хороший график в своем чемпионате, только одно поражение. Я не могу себе представить, как можно недооценивать команду, выигравшую у «Манчестер Юнайтед», лидера в чемпионате Англии. С турнирной точки зрения встреча очень важная, учитывая, что в Вольфсбурге был не тот результат, который мы ожидали.

ЦСКА вложил много сил, чтобы попасть в Лигу чемпионов, заняв второе место и пройдя два раунда квалификации. Было бы большой глупостью после этого играть в групповом раунде с недооценкой», – отметил Слуцкий.