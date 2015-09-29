«Анжи» прекратил сотрудничество с Семиным

Махачкалинский «Анжи» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Семиным. Сообщается, что 68-летний специалист покинул свой пост по взаимному согласию сторон.

«Внимательно проанализировав ситуацию, которая сложилась по итогам выступления «Анжи» в первых десяти турах, обе стороны приняли решение, что данный шаг будет в первую очередь направлен на благо клуба.

ФК «Анжи» благодарит весь тренерский штаб во главе с Ю.П. Семиным за совместную работу и желает ему удачи в дальнейшей деятельности!», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В ближайших матчах руководство «Анжи» возьмет на себя тренер Руслан Агаларов.