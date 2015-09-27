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    Молло извинился за свое удаление на русском языке

    Хавбек "Крыльев Советов" Йоан Молло принес извинения за свое удаление в матче против "Динамо" и попросил прощения у арбитров встречи.

    "Я хочу попросить прощение за сегодняшнее удаление, так же приношу извинения и арбитру матча. Я всегда хочу добиваться лучших результатов для моей команды, я не грубый игрок и стараюсь придерживаться честной игры. Надеюсь поскорее исправиться и получить шанс сыграть в следующем матче за мою команду", - по-русски написал Молло на своей странице в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 22:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 мая 2016, 16:25

      Гугл-переводчик хорошо поработал.

      0
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 28 сентября 2015, 05:50

      Молодец!!!

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 28 сентября 2015, 02:48

      Красава

      0
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