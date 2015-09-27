Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чума Анене: «Мне сказали, что значит мое имя по-русски»

    Нападающий "Амкара" Чума Анене узнал, что означает его имя на русском языке. Для норвежца этот факт стал большим открытием.

    - Мне сказали, что по-русски означает мое имя, это немного сумасшествие для меня.

    - И как ты относишься к этому "переводу" имени?

    - Ну, скорее, хорошо. Потому что, как я понял, по-русски "чума" - это не обязательно что-то плохое, слово применяют и когда что-то очень хорошее, очень крутое. Так что я буду делать все, чтобы болельщики называли мое имя во втором случае…

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 сентября 2015, 21:01

      Просто чума!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      ZILANT 27 сентября 2015, 18:53

      Чума это вообщето болезнь, эпидемия

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11