Фернандес и Вернблум сыграют против «Байкала», Думбия, Игнашевич и Акинфеев – вне заявки

Московский ЦСКА опубликовал список игроков, отправившихся в Иркутск на матч 1/16 Кубка России против «Байкала». Тренерский штаб решил дать отдохнуть десятерым игрокам основного состава: вратарю Игорю Акинфееву, защитникам Георгию Щенникову, Сергею Игнашевичу, Алексею и Василию Березуцким, полузащитникам Зорану Тошичу, Алану Дзагоеву и Роману Еременко, а также нападающим Сейду Думбия и Ахмеду Мусе.

Полностью заявка ЦСКА на матч выглядит так:

Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Никита Чернов, Роман Кривулькин, Денис Масютин;

Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Александр Цауня, Александр Головин, Амир Натхо, Александр Макаров, Астемир Гордюшенко;

Нападающие: Кирилл Панченко, Николай Дергачeв.