Экс-арбитр Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Спартака»

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал спорный момент в кубковом матче «Зенит» – «Спартак» (0:0).

Георгий Джикия снес Вячеслава Караваева в собственной штрафной.

В этом эпизоде на 78-й минуте защитник «Зенита» пробил мимо ворот.

Арбитр Алексей Сухой посчитал, что нарушения правил не было.

«Судьи правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом. Контакт Джикии с Караваевым был, но он не влиял на эпизод. Плюс тут не было безрассудного действия со стороны Георгия.

Если бы Джикия прыгал безрассудно, то можно было бы рассматривать эпизод на пенальти. Но тут нет ничего – ни влияния на эпизод, ни безрассудного действия. Караваев промазал не из-за этого контакта», – сказал Федотов.