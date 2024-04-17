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    • Экс-арбитр Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Спартака»

    Экс-арбитр Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Спартака»

    Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал спорный момент в кубковом матче «Зенит» – «Спартак» (0:0).

    • Георгий Джикия снес Вячеслава Караваева в собственной штрафной.
    • В этом эпизоде на 78-й минуте защитник «Зенита» пробил мимо ворот.
    • Арбитр Алексей Сухой посчитал, что нарушения правил не было.

    «Судьи правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом. Контакт Джикии с Караваевым был, но он не влиял на эпизод. Плюс тут не было безрассудного действия со стороны Георгия.

    Если бы Джикия прыгал безрассудно, то можно было бы рассматривать эпизод на пенальти. Но тут нет ничего – ни влияния на эпизод, ни безрассудного действия. Караваев промазал не из-за этого контакта», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.04.2024 22:33
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    Комментарии (7)
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    WE ARE FOR PETER
    1713382574
    Не ври,был пеналь
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    fakeid
    1713383309
    да пофигу, был, не был. представляю, сколько визгов было бы, если бы назначили. промквас на всю свою запасённую вонь изошёлся бы. другие свои моменты нужно было реализовывать, а их было дофига.
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    Semenycch
    1713384126
    Если перевести бред этого идиота на Русский язык, то получится следующее - бить игрока в прыжке в колено в собственной штрафной по Московским футбольным правилам можно!
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    Айболид
    1713384490
    Тоже мне нашли у кого спросить , федот даже подхрюкивает , когда говорит .
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