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    Хавбек «Спартака» сказал, чему научился у Абаскаля

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, что за время работы с испанским тренером Гильермо Абаскалем стал лучше прессинговать. Также он прокомментировал игру команды в ответном матче 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ с «Зенитом» (0:0).

    «Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе.

    Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать.

    [В игре с «Зенитом] в целом хорошо оборонялись, не очень хорошо атаковали. Мы на каждый матч настраиваемся так, чтобы выйти и обыграть соперника. Конечно, «Зенит» является хорошим соперником, дома играют хорошо, всегда интересно такие матчи играть», – сказал Игнатов.

    • 14 апреля руководство «Спартака» уволило Абаскаля с поста главного тренера команды.
    • Испанец работал с московским клубом с лета 2022 года.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1713520087
    Я не понял, как конкретно ?
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