Хавбек «Спартака» сказал, чему научился у Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, что за время работы с испанским тренером Гильермо Абаскалем стал лучше прессинговать. Также он прокомментировал игру команды в ответном матче 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе.

Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать.

[В игре с «Зенитом] в целом хорошо оборонялись, не очень хорошо атаковали. Мы на каждый матч настраиваемся так, чтобы выйти и обыграть соперника. Конечно, «Зенит» является хорошим соперником, дома играют хорошо, всегда интересно такие матчи играть», – сказал Игнатов.