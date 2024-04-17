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    Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги кубкового матча со «Спартаком».

    • Команды встречались в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Матч завершился нулевой ничьей. В противостоянии выиграл «Зенит» со счетом 2:1.
    • В финале Пути РПЛ соперником петербуржцев будет ЦСКА.

    – Нулевая ничья, которая позволила пройти дальше. Если говорить по горячим следам, насколько вы довольны тем, что вы видели на поле в исполнении своей команды?

    – Не думаю, что была боевая ничья. Мне кажется, что игра была с большим нашим преимуществом по контролю и моментам. Хорошо сегодня сыграли. Единственный минус, что не забили.

    Много моментов создали, но где‑то подвела реализация, где‑то Максименко здорово сыграл. Удача в этом плане была на стороне соперника.

    В каких‑то моментах мяч просто не шел в ворота. Главное, что мы прошли в следующий этап.

    – Вы сказали слово «реализация». Есть ли проблема в целом по сезону? Потому что похожие примерно слова вы говорили после игры с «Краснодаром».

    – Что касается реализации, в последних матчах мы создавали хорошие моменты. В этом отношении мы не забиваем то количество мячей в пропорции созданных моментов. Ничего, будут и более результативные матчи у нас.

    Игра Сергеева? Думаю, что все нормально играли. Не могу сказать, что кто‑то выпадал. Главное, что вся команда работает, старается.

    Сезон достаточно длинный, кто‑то в некоторых матчах играет лучше, кто‑то – хуже. Это нормально.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2024 22:44
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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1713384646
    Зенит,есть Зенит..н о дома могли ббы выиграть .....Обосращлались...
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