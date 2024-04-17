Тренер «Спартака» Слишкович признал превосходство «Зенита»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович назвал «ничьей с привкусом поражения» результат матча с «Зенитом».

Он признал, что соперник был сильнее во многих аспектах игры.

Команды встречались в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Матч завершился нулевой ничьей. В противостоянии выиграл «Зенит» со счетом 2:1.

«Спартак» опустился в Путь регионов, где в 1/2 финала сыграет с «Динамо».

«Счет 0:0, но есть привкус поражения. Мы не прошли дальше. Да, мы остались в турнире, дальше сыграем с «Динамо».

«Зенит» сегодня играл лучше, они создавали больше моментов. Мы создавали меньше моментов. Во втором тайме мы были агрессивнее, играли лучше.

У ребят есть некий блок, некая боязнь, которая мешает им показывать те качества, на которые они способны. Моя задача – вернуть их именно к этому. Ребята бились, старались, в них был виден настрой.

Сегодня нас спасал Максименко, но для нас это не стало новинкой, мы знаем его качества», – сказал Слишкович.