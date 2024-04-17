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    • Тренер «Спартака» Слишкович признал превосходство «Зенита»

    Тренер «Спартака» Слишкович признал превосходство «Зенита»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович назвал «ничьей с привкусом поражения» результат матча с «Зенитом».

    Он признал, что соперник был сильнее во многих аспектах игры.

    • Команды встречались в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Матч завершился нулевой ничьей. В противостоянии выиграл «Зенит» со счетом 2:1.
    • «Спартак» опустился в Путь регионов, где в 1/2 финала сыграет с «Динамо».

    «Счет 0:0, но есть привкус поражения. Мы не прошли дальше. Да, мы остались в турнире, дальше сыграем с «Динамо».

    «Зенит» сегодня играл лучше, они создавали больше моментов. Мы создавали меньше моментов. Во втором тайме мы были агрессивнее, играли лучше.

    У ребят есть некий блок, некая боязнь, которая мешает им показывать те качества, на которые они способны. Моя задача – вернуть их именно к этому. Ребята бились, старались, в них был виден настрой.

    Сегодня нас спасал Максименко, но для нас это не стало новинкой, мы знаем его качества», – сказал Слишкович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2024 22:56
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    Комментарии (4)
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    DVOK68
    1713384593
    Это правда.
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    СпорЦмен
    1713384710
    Нечего добавить.
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    Айболид
    1713386209
    Один адекватныйиз всего стада , которого местная свинота за эти слова "заклюёт" .
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    Алексей З
    1713388569
    Озвучил то , что все видели. "Багаж" Абаскаля ещё долго о себе будет напоминать, команда просто не готова соперничать с бмжовиком. Не только мастерства не хватает , но и физически совершенно не готовы. В таком состоянии проблемы будут с любым соперником.
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