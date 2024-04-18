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    • Тренер «Спартака»: «Когда Джикия на поле, видно уважение соперника»

    Тренер «Спартака»: «Когда Джикия на поле, видно уважение соперника»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру Георгия Джикии против «Зенита» (0:0).

    • Защитник вышел на замену на 64-й минуте вместо Томаша Тавареша.
    • На 78-й минуте он едва не привез пенальти в ворота «Спартака».
    • Для Джикии это было 2-е появление на поле после зимней паузы.

    – Как оцените игру Джикии?

    – Когда Георгий на поле, неважно, как он играет, это чувствуется. Видно уважение соперника.

    Он пошел несколько раз вперед, показал, что хотел выиграть эту игру. Я доволен тем, как реагировал Георгий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.04.2024 07:55
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    Комментарии (22)
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    1713417990
    Хз, незасчитанный гол из под него забили в лучших традициях Джикии.
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    Алексей З
    1713419185
    Тренер поддержал игрока, так и должно быть. По сути , Джикия как и большинство ( практически все) не готов физически. "Проспал" Караваева , не успел при голе Кассьерры. В защите без видимых ляпов , по моему, тоьько Дуарте сыграл. Саня Максименко , всё за них подчистил.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713419803
    С таким тренеришкой спам в лучшем случае играть 0-0 будет! Автобус в тридцать этажей! Антифутбол в исполнении народных
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    oyabun
    1713420088
    Джикия вчера косячил по-лютому. Чуть пенальти не привез, спасибо судье, не успевал за соперниками во многих моментах. В общем четко видно почему Абаскаль не ставил его на игру.
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    ivany4
    1713421976
    Тренер пошел на поводу у "ромашки"?? За 20 минут на поле, Джикия накосячил на 2 игры. Вот интересно, кому выгодно, внутри клуба или со стороны, что бы такой шлак оставался в команде? Когда уже руководство, ни на словах, а на деле, начнет чистку в клубе от "мощного наследства" Федуна.
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    alp
    1713423483
    игрокам плевать друг на друга. тем более на джикию тем более который пендаль привез хоть и не поставленный
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    Freyd
    1713425530
    Ну не место ему в составе,можно при бабиче его на левый фланг поставить,но с его скоростью там делать нех.
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    andr45
    1713426612
    Те двадцать минут, которые этот неумеха провел на поле чуть не закончились катастрофой. Я не могу сказать точно, был ли пенальти, но создалось впечатление, что судьи так радовались за этого песочника, что не захотели портить ему настроения. Незасчитанный гол, тоже на его совести. Стоял рядом с Касьерой и смотрел, как тот выпрыгивает. Правда, силенок хватило, пару раз доковылять до центра поля. А в основном смотрел футбол.
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