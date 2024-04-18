Тренер «Спартака»: «Когда Джикия на поле, видно уважение соперника»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру Георгия Джикии против «Зенита» (0:0).

Защитник вышел на замену на 64-й минуте вместо Томаша Тавареша.

На 78-й минуте он едва не привез пенальти в ворота «Спартака».

Для Джикии это было 2-е появление на поле после зимней паузы.

– Как оцените игру Джикии?

– Когда Георгий на поле, неважно, как он играет, это чувствуется. Видно уважение соперника.

Он пошел несколько раз вперед, показал, что хотел выиграть эту игру. Я доволен тем, как реагировал Георгий.