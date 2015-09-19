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    Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Крылья», ЦСКА обыграл «Мордовию»

    "Локомотив" в 9-м туре молодежного первенства разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 5:0, а ЦСКА на выезде минимально обыграл "Мордовию".

    Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

    Локовотив (мол.) (Москва) — Крылья Советов (мол.) (Самара) — 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 — Галаджан, 23; 2:0 — Кипиани, 35; 3:0 — Жемалетдинов, 77; 4:0 — Рубцов, 86; 5:0 — Дорофеев, 88.

    Мордовия (мол.) (Саранск) — ЦСКА (мол.) (Москва) — 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 — Соловьев, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 19 сентября 2015, 21:59

      Вот бы завтра так же,хотя устроит любая победа

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