Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Крылья», ЦСКА обыграл «Мордовию»

"Локомотив" в 9-м туре молодежного первенства разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 5:0, а ЦСКА на выезде минимально обыграл "Мордовию".

Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

Локовотив (мол.) (Москва) — Крылья Советов (мол.) (Самара) — 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Галаджан, 23; 2:0 — Кипиани, 35; 3:0 — Жемалетдинов, 77; 4:0 — Рубцов, 86; 5:0 — Дорофеев, 88.

Мордовия (мол.) (Саранск) — ЦСКА (мол.) (Москва) — 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Соловьев, 86.