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На новую форму «Хартс» нанесены имена фанатов клуба

18 сентября 2015, 23:02
9

Клуб шотландской Премьер-лиги «Хартс» представил новый комплект игровой формы. Она примечательна тем, что на нее нанесены имена более чем восьми тысяч поклонников клуба, спасших «Хартс» от банкротства.

В сезоне-2012/13 клуб пережил серьезный кризис и вылетел в Чемпионшип. Долги «Хартс» на тот момент составляли 25 миллионов фунтов, и клуб был не в состоянии выплатить всю сумму.В связи с этим был создан специальный фонд, куда фанаты перечисляли деньги – так удалось избежать банкротства.

«Новая форма – это не просто список имен. Это знак уважения более чем восьми тысячам фанатов, которые помогли сохранить этот великий клуб», – заявил председатель Фонда «Хартс» Брайан Кормак.

Источник: Eurosport.ru
Шотландия. Премьер-Лига Шотландия Хартс
Комментарии (9)
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nitto
1442607439
Заслуживает уважения
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Der Valdi
1442607959
Вот это преданность клубу
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cky3k
1442614864
Достойно!!
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НИККО13
1462898615
Комментарий удален.
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