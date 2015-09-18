На новую форму «Хартс» нанесены имена фанатов клуба

Клуб шотландской Премьер-лиги «Хартс» представил новый комплект игровой формы. Она примечательна тем, что на нее нанесены имена более чем восьми тысяч поклонников клуба, спасших «Хартс» от банкротства.

В сезоне-2012/13 клуб пережил серьезный кризис и вылетел в Чемпионшип. Долги «Хартс» на тот момент составляли 25 миллионов фунтов, и клуб был не в состоянии выплатить всю сумму.В связи с этим был создан специальный фонд, куда фанаты перечисляли деньги – так удалось избежать банкротства.

«Новая форма – это не просто список имен. Это знак уважения более чем восьми тысячам фанатов, которые помогли сохранить этот великий клуб», – заявил председатель Фонда «Хартс» Брайан Кормак.