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Мостовой: «Для нашего чемпионата Халк – это космос»

16 сентября 2015, 10:32
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой накануне матча первого тура группового этапа между "Валенсией" и "Зенитом" оценил силу испанской команды.

- Раньше «Валенсия» считалась третьей силой в Испании. Насколько сейчас команда отстает от «Барсы» с «Реалом»?
- К этим двум вряд ли кто-то может подтянуться. Разве что «Атлетико» в последние годы. По итогам прошлого сезона отрыв «Валенсии» от чемпиона составил 17 очков, судите сами. Раньше чуть проще было. Вспомните «Депортиво», который становился чемпионом Испании. Да ту же «Сельту», для которой «Барселона» была обычной командой. Мы ее регулярно обыгрывали.

- По составу соперника что скажете?
- Ушел основной защитник Отаменди. Кем его заменят, пока не очень понятно. Неплохая команда. «Зенит» может с ними играть, но у петербуржцев огромная халкозависимость. Даже по матчу с ЦСКА было видно, кто тот единственный человек, который может просочиться, посадить защитник, утащить на себе двоих-троих игроков, отдать, пробить. Для нашего чемпионата Халк – это космос. Его многие критикуют, говорят, что он постоянно тянет одеяло на себя. А что ему остается делать, если остальные не могут?

- Резонно сравнивать с ролью Месси в «Барселоне»? Там, конечно, много кто может, но ключевой персонаж тоже один.
- Не хочу сравнивать «Барсу» и «Реал» с «Зенитом», потому что это неправильно. Но в кавычках – да. В этом плане Халк для петербуржцев как Месси и Криштиану для своих команд. Когда Месси начинали критиковать, я говорил: «Да как вы можете! Вы молиться на него должны, чтобы он играл еще лет десять». А с Халком я с удовольствием поиграл бы.

- У испанцев травмированы оба вратаря Диего Алвес и Мэттью Райан. Их отсутствие сильно скажется на крепости обороны?
- Помните, как появился Касильяс в «Реале»? Основной вратарь Сесар получил травму, Икер вышел вместо него и на 15 лет стал лучшим голкипером страны. В 1990 году в сборной Аргентины по ходу турнира вместо Пумпидо появился Гойкоэчеа и стал лучшим вратарем чемпионата мира.
Вратарская доля стоит особняком. Сейчас я бы не придавал этим травмам значения. На дистанции это может быть заметно, но не на один-два матча. В «Барселоне» два года назад вылетел с крестами Вальдес, место в воротах занял Пинто, с которым я еще в «Сельте» играл. Конечно, он не всегда выручал, еще и привозил голы. Но это стало заметно уже в перспективе.

- Главный тренер «Валенсии» Нуну – бывший вратарь. Что он из себя представляет?
- Многие нюансы и детали моментов, которые происходят на поле, бывшим голкиперам, будем честны, не всегда дано понять. Но так или иначе все в команде подчиняется тому, какой у тебя состав. У «Валенсии» состав хороший.

- Вы упомянули Фегули, нашего старого знакомого по ЧМ-2014. Еще один алжирец – Слимани – свой гол ЦСКА в квалификации забил. Чего ждать сегодня от валенсийца?
- Хороший, легкий, техничный игрок. Может принести немало неприятностей. Не надо забывать и о нападающих – Негредо и Алькасере. Есть вопросы по обороне испанцев, но если «Валенсия» кураж поймает, остановить ее будет сложно.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (1)
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motorpenis89
1442405690
Хватит делать ошибки в словах! Че вордом пользоваться не умеете?
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