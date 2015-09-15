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Марадона: «Блаттер – вор, и он научил воровать Платини»

15 сентября 2015, 00:23
4

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался о главах ФИФА и УЕФА Зеппе Блаттере и Мишеле Платини.

«Блаттер выгнал меня из футбольного мира, а теперь он в тюрьме. Это он вор, а не я. Платини лжец, и Блаттер научил его воровать», - заявил Марадона.

Также аргентинец прокомментировал нынешнее положение «Наполи», в составе которого когда-то блистал.

«Президенту клуба Аурелио де Лаурентису нужно понять, что в команде должны находиться те игроки и тренеры, которые уважают традиции «Наполи». Думаю, неаполитанцы будут сражаться за место в середине таблицы. Они этого не заслуживают и потому злятся».

Марадона уверен, что с нынешним тренером «Наполи» Маурицио Сарри клуб больших успехов не добьется.

«Я очень уважаю его, но он не «партенопеи». Он получил большой подарок, возглавив «Наполи». Но с ним команда никогда не будет побеждать. Я бы скорее поддержал Бенитеса, который сейчас работает в «Реале», потому что стиль его игры привлекает поклонников по всему миру».

Источник: Eurosport.ru
Италия. Серия А Весь мир Наполи Марадона Диего Сарри Маурицио Блаттер Зепп Платини Мишель Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (4)
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MichelWB
1442267396
Наркоша между дозами решил устроить борьбу со всемирным злом.
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tims
1442274180
Ну насчёт того, что Платини настолько хорошим был футболистом, каким всегда был весьма неприятным, жуликоватым человеком, Марадона Америки не открыл. А вот по поводу Блаттера этому аргентинскому наркоману и, по ряду сведений, - педофилу (всегда любил и практикует сейчас мыться с бане с маленькими мальчиками, и что он там с ними делает мало кому известно, дверь жирный карлик запирает) стоило бы помолчать. А точнее - просто заткнуться. Тем более, что всем известно, что по существу он был и футболистом нечестным. Понятие спортивной чести (да и просто чести) Марадоне не ведомо. Гнидой был, гнидой и подохнет эта завистливая обезьяна...
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Тони Монтана
1442291695
да ему в дурку пора
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Антибиотик
1442299481
Опять заштырился аргентинский маразматик.
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