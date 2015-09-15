Марадона: «Блаттер – вор, и он научил воровать Платини»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался о главах ФИФА и УЕФА Зеппе Блаттере и Мишеле Платини.

«Блаттер выгнал меня из футбольного мира, а теперь он в тюрьме. Это он вор, а не я. Платини лжец, и Блаттер научил его воровать», - заявил Марадона.

Также аргентинец прокомментировал нынешнее положение «Наполи», в составе которого когда-то блистал.

«Президенту клуба Аурелио де Лаурентису нужно понять, что в команде должны находиться те игроки и тренеры, которые уважают традиции «Наполи». Думаю, неаполитанцы будут сражаться за место в середине таблицы. Они этого не заслуживают и потому злятся».

Марадона уверен, что с нынешним тренером «Наполи» Маурицио Сарри клуб больших успехов не добьется.

«Я очень уважаю его, но он не «партенопеи». Он получил большой подарок, возглавив «Наполи». Но с ним команда никогда не будет побеждать. Я бы скорее поддержал Бенитеса, который сейчас работает в «Реале», потому что стиль его игры привлекает поклонников по всему миру».