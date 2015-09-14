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    Мутко: «Не будем забегать вперед»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко не торопится связывать назначение Виктора Гончаренко старшим тренером московского ЦСКА и возможность прекращения сотрудничества с клубом Леонидом Слуцким.

    "Давайте пока не будем, а то у нас все сразу делают какие-то прогнозы и выводы. Мы договорились сыграть этот цикл, у нас еще две важнейшие игры, не надо шапкозакидательства и эйфории, у нас непростые игры.

    У Черногории реальные шансы есть на выход из группы. С Молдавией мы здесь вничью сыграли. Да, она не гранд, но против России будет играть от ножа. Не будем забегать вперед. Давайте проведем игры оставшиеся и не будем гадать на кофейной гуще", - заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2015 11:35
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