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    Капелло может стать главным тренером сборной Хорватии

    Федерация футбола Хорватии рассматривает кандидатов на пост главного тренера сборной после увольнения Нико Ковача.

    В качестве одного из претендентов называют бывшего тренера сборной России Фабио Капелло. Рассматривается и кандидатура помощника Капелло Кристиана Пануччи, который также работал в России.

    Кроме того, претендентами на этот пост являются еще два итальянца - Марчело Липпи и Роберто Донадони, а также немецкие специалисты Лотар Маттеус и Кристоф Даум.

    Источник: Sports.ru

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    11.09.2015 23:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 сентября 2015, 10:33

      Хорваты 100% не будут платить ему столько сколько мы

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