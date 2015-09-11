Капелло может стать главным тренером сборной Хорватии

Хорваты 100% не будут платить ему столько сколько мы
Федерация футбола Хорватии рассматривает кандидатов на пост главного тренера сборной после увольнения Нико Ковача.
В качестве одного из претендентов называют бывшего тренера сборной России Фабио Капелло. Рассматривается и кандидатура помощника Капелло Кристиана Пануччи, который также работал в России.
Кроме того, претендентами на этот пост являются еще два итальянца - Марчело Липпи и Роберто Донадони, а также немецкие специалисты Лотар Маттеус и Кристоф Даум.