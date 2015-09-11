Капелло может стать главным тренером сборной Хорватии

Федерация футбола Хорватии рассматривает кандидатов на пост главного тренера сборной после увольнения Нико Ковача.

В качестве одного из претендентов называют бывшего тренера сборной России Фабио Капелло. Рассматривается и кандидатура помощника Капелло Кристиана Пануччи, который также работал в России.

Кроме того, претендентами на этот пост являются еще два итальянца - Марчело Липпи и Роберто Донадони, а также немецкие специалисты Лотар Маттеус и Кристоф Даум.