«Боруссия» желает продлить контракт с Мхитаряном

Армянский полузащитник дортмундской "Боруссии" Генрих Мхитарян может заключить новое соглашение с клубом.
Немцы планируют в ближайшие дни встретится с агентом футболиста и обсудить детали возможной пролонгации контракта. Текущее соглашение Мхитаряна рассчитано еще на два года.
Также стоит отметить, что этим летом армянский хавбек мог оказаться в туринском "Ювентусе", но выбрал Дортмунд для продолжения карьеры.
В этом сезоне 26-летний хавбек принял участие в семи матчах, забив семь мячей.
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