«Боруссия» желает продлить контракт с Мхитаряном

Армянский полузащитник дортмундской "Боруссии" Генрих Мхитарян может заключить новое соглашение с клубом.

Немцы планируют в ближайшие дни встретится с агентом футболиста и обсудить детали возможной пролонгации контракта. Текущее соглашение Мхитаряна рассчитано еще на два года.

Также стоит отметить, что этим летом армянский хавбек мог оказаться в туринском "Ювентусе", но выбрал Дортмунд для продолжения карьеры.

В этом сезоне 26-летний хавбек принял участие в семи матчах, забив семь мячей.