Руни - самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Отметим, что в первую десятку игроков с наиболее высокими доходами вошло пять игроков из «Манчестер Сити».

Ниже приведены недельные оклады футболистов до вычета налогов.

1. Уэйн Руни («МЮ») – 260 тысяч фунтов.

2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 240 тысяч фунтов.

3. Яя Туре («Манчестер Сити») – 240 тысяч фунтов.

4. Эден Азар («Челси») – 220 тысяч фунтов.

5. Давид Сильва («Манчестер Сити») – 200 тысяч фунтов.

6. Месут Озил («Арсенал») – 190 тысяч фунтов.

7. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 180 тысяч фунтов.

8. Сеск Фабрегас («Челси») – 170 тысяч фунтов.

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 170 тысяч фунтов.

10. Джон Терри («Челси») – 160 тысяч фунтов.