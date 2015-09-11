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    Руни - самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Отметим, что в первую десятку игроков с наиболее высокими доходами вошло пять игроков из «Манчестер Сити».

    Ниже приведены недельные оклады футболистов до вычета налогов.

    1. Уэйн Руни («МЮ») – 260 тысяч фунтов.

    2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 240 тысяч фунтов.

    3. Яя Туре («Манчестер Сити») – 240 тысяч фунтов.

    4. Эден Азар («Челси») – 220 тысяч фунтов.

    5. Давид Сильва («Манчестер Сити») – 200 тысяч фунтов.

    6. Месут Озил («Арсенал») – 190 тысяч фунтов.

    7. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 180 тысяч фунтов.

    8. Сеск Фабрегас («Челси») – 170 тысяч фунтов.

    9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 170 тысяч фунтов.

    10. Джон Терри («Челси») – 160 тысяч фунтов.

    Источник: Daily Mail

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    11.09.2015 08:54
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 11 сентября 2015, 15:08

      и Болелы Челси называют МЮ мешком?))))))))))

      -1
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