Руни - самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

и Болелы Челси называют МЮ мешком?))))))))))
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Отметим, что в первую десятку игроков с наиболее высокими доходами вошло пять игроков из «Манчестер Сити».
Ниже приведены недельные оклады футболистов до вычета налогов.
1. Уэйн Руни («МЮ») – 260 тысяч фунтов.
2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 240 тысяч фунтов.
3. Яя Туре («Манчестер Сити») – 240 тысяч фунтов.
4. Эден Азар («Челси») – 220 тысяч фунтов.
5. Давид Сильва («Манчестер Сити») – 200 тысяч фунтов.
6. Месут Озил («Арсенал») – 190 тысяч фунтов.
7. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 180 тысяч фунтов.
8. Сеск Фабрегас («Челси») – 170 тысяч фунтов.
9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 170 тысяч фунтов.
10. Джон Терри («Челси») – 160 тысяч фунтов.