Панов: «Будь я президентом «Зенита», убрал бы Виллаш-Боаша после первого круга и поставил Семака»

Экс-игрок сборной России Александр Панов считает, что руководству «Зенита» необходимо после первого круга чемпионата России убрать с поста главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша и поставить на его место Сергея Семака.

«Я понимаю Боаша. Ему сложно работать в России: слишком много ограничений в российском чемпионате, инфраструктура оставляет желать лучшего, поля не того качества. Наверное, его не впечатлило все то, что он увидел. Он хочет работать на другом уровне.

С другой стороны, человек честно сказал, что он работает последний год в клубе. Руководству нужно подумать, кто мог бы возглавить команду. Будь я президентом, я бы убрал португальца после первого круга и поставил бы Сергея Семака. Иностранцы — капризные ребята, поэтому потребуют тренера более хорошего уровня. Но если Семак зарекомендует себя за полгода, то легионеры согласятся работать с ним и дальше", - цитирует Панова издание "Росбалт".