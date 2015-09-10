Мутко: «Нельзя ужесточать лимит, не предпринимая мер по подготовке своих футболистов»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.

«Не пугайте никого! Есть регламент, сезон идeт. Вместе с клубами мы этот вопрос ещe обсудим. Конечно, наши мысли идут в этом направлении, но ужесточение лимита на легионеров – лишь одна из мер. Этого нельзя делать, не принимая мер по подготовке собственных футболистов.



Состоится заседание совета по спорту с участием президента страны. Мы рассмотрим вопрос развития футбола и подготовки и использования инфраструктуры, созданной к чемпионату мира. Создана рабочая группа, есть много экспертов, мы принимаем различные предложения. Я сегодня рассматривал предложение, связанное с развитием футбола. Люди пишут, что надо поддержать академии методически и финансово – особенно частные.



У «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА есть свои академии, и поддержки со стороны они не получают. Нужно работать так, чтобы на вопрос «А где же брать игроков?» ответить – а вот они есть», – сказал Мутко.