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    • Мутко: «Нельзя ужесточать лимит, не предпринимая мер по подготовке своих футболистов»

    Мутко: «Нельзя ужесточать лимит, не предпринимая мер по подготовке своих футболистов»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.

    «Не пугайте никого! Есть регламент, сезон идeт. Вместе с клубами мы этот вопрос ещe обсудим. Конечно, наши мысли идут в этом направлении, но ужесточение лимита на легионеров – лишь одна из мер. Этого нельзя делать, не принимая мер по подготовке собственных футболистов.

    Состоится заседание совета по спорту с участием президента страны. Мы рассмотрим вопрос развития футбола и подготовки и использования инфраструктуры, созданной к чемпионату мира. Создана рабочая группа, есть много экспертов, мы принимаем различные предложения. Я сегодня рассматривал предложение, связанное с развитием футбола. Люди пишут, что надо поддержать академии методически и финансово – особенно частные.


    У «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА есть свои академии, и поддержки со стороны они не получают. Нужно работать так, чтобы на вопрос «А где же брать игроков?» ответить – а вот они есть», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 16:46
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    Комментарии (7)
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    aviator117
    1441900774
    Правильно!
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    zagrizlik
    1441905005
    Когда ответом будет а вот они,вопрос о лимите даже подниматься не будет,да и лимита не будет. Тупица корабельная.
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    GoldPlayFIFARus9
    1441905286
    Неужели наконец-то дошло?!
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    wumun
    1441907378
    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
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    n272nm
    1441914181
    Ужесточение лимита - тупик.
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    pravda
    1441952668
    А что больше ни у кого нет академий!? Товарищ министр плохо осведомлен...
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    ologreds
    1694997202
    numo441934
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