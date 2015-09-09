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    Слуцкий: «Мне непонятен игровой тонус Черышева»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с полузащитником «Реала» Денисом Черышевым, который не принял участия в матчах сборной против Швеции (1:0) и Лихтенштейна (0:7).

    «Очень сложно составить впечатление об игроке, судя только по тренировкам и не до конца представляя, как он играет.

    Я сказал Денису, что для вызова в национальную команду нужна хоть какая-то игровая практика в клубе. Я понимаю, что это «Реал». Я все прекрасно понимаю. Но, беседуя с игроками индивидуально, я каждому мог рассказать о своих взглядах, о том, что от него будет требоваться в сборной.

    Единственный, кому я не мог это высказать, – это Денис. Потому что я не совсем понимаю, в каком игровом тонусе он находится и за счет чего может быть конкурентоспособным. Определить это по тренировкам достаточно сложно», – говорит Слуцкий.

    Наставник подчеркнул, что именно игровой тонус футболиста вызывает вопросы.

    «Я не могу сказать, что Черышев для меня – это темная лошадка. Его качества мне примерно понятны. А вот его игровой тонус – нет. Думаю, и для самого Дениса он непонятен».

    Источник: Sports.ru

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    09.09.2015 23:34
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    Комментарии (4)
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    Nanonoko
    1441832242
    ты дурило картонное!!!при счете 5-0 выпусти его на поле и посмотри!!
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    Финт
    1441865216
    "Я не могу сказать, что Черышев для меня – это темная лошадка. Его качества мне примерно понятны. А вот его игровой тонус – нет. Думаю, и для самого Дениса он непонятен". Мне так на собеседованиях постояно говорят)
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    ologreds
    1694997210
    numo441840
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