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    «Бомбардир» запускает видеораздел

    Главная новость дня – мы сделали раздел видео! Раньше вы могли просмаривать видео только в онлайнах и в новостях, а теперь по всем доступным матчам видеонарезки, интервью и полные видеообзоры можно найти в отдельном разделе.


    Пока мы загрузили все доступные видео по РФПЛ-2015/16. В ближайшие дни вас ждет видеоархив по новым сезонам в Англии, Испании, Италии и Франции. Ну а в дальнейшем видеораздел будет регулярно пополняться актуальными видео.

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    В каждой новости и статье появился блок «Читайте также». Там вы можете найти последние новости и материалы, которые могут вас также заинтересовать.

    ***

    В профиле каждого игрока появились вкладки «Новости» и «Статьи» – все материалы, в которых указан данный игрок, будут отображаться в этих вкладках. Игорь Акинфеев, например, очень этому рад.

    За другими изменениями, которые произошли на сайте «Бомбардир.ру», можно следить в специальном дневнике разработчиков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 19:22
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    Комментарии (2)
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    Ele13
    1441817616
    Хорошо! Продолжайте в том же духе)
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    ologreds
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    numo441817
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