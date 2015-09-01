Мартиаль – самый дорогой французский футболист в истории

После перехода из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» нападающий Антони Мартиаль стал самым дорогим в истории французским футболистом, а его трансфер стал самой дорогой продажей чемпионата Франции за все время существования турнира.

Согласно появлявшейся ранее информации, «Монако» получит за футболиста 50 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов.

Мартиаль выходил на поле в 35-ти матчах Лиги 1 прошлого сезона и забил в этих встречах девять голов, отдав три голевых паса. За сборную Франции 19-летний игрок пока не дебютировал.