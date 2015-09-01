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    Главный тренер сборной Швеции: «После отставки Капелло сборная России будет играть агрессивнее»

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен рассказал, что лидер команды Златан Ибрагимович находится в хорошей форме. Специалист также предположил, что после отставки Фабио Капелло с поста тренера, сборная России будет играть более агрессивно.

    «Меня не удивило, что Златан по итогам трансферного окна остался в ПСЖ. Никаких сомнений и не было. Главное – чтобы он получал регулярную игровую практику и обходился без травм. Матч с «Монако» стал хорошим ответом на вопрос о его состоянии.

    Что касается сборной России, у нее сменился главный тренер. После отставки Фабио Капелло, мне кажется, Россия будет играть более агрессивно. К тому же русским просто необходимо побеждать, чтобы улучшить шансы на попадание в финальную часть Евро. Нам нужно настроиться на победу в матчах с Россией и Австрией, чтобы после этого уже можно было готовиться непосредственно к самому чемпионату Европы", - сказал Хамрен.

    Источник: Expressen.se

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    01.09.2015 16:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 сентября 2015, 10:22

      Если в головах наших сборников что-то поменялось после Капелло, то я думаю уиграют у этих "каратистов"

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 сентября 2015, 19:29

      Не зря ему только "кажется"...а на деле наши будут как обычно Ваньку валять...дай Бог если я ошибаюсь!

      0
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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov 1 сентября 2015, 19:01

      Думаю сборная сейчас будет играть так как ЦСКА,под эту схему игроки есть,группа атаки приличная и если защитники не напортачат все будет хорошо, но за Иброй нужно смотреть,этот накажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 19:00

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)

      -3
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 1 сентября 2015, 18:07

      Агрессивно и Слуцкий понятия не совместимые

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 сентября 2015, 16:57

      Очень сложный матч будет, хотя бы 3 строчку себе закрепить без нервов и надеяться на 2 место.

      0
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 1 сентября 2015, 16:36

      ничейку сгоняют

      0
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      Рейтинг: +20

      Андрей Став 1 сентября 2015, 16:30

      Все в наших ногах!!!

      2
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