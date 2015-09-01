Чебан: «Смена лимита повлияла на трансферную кампанию»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан дал свою оценк летней трансферной кампании российских клубов.

«Никаких замечаний нет, вся работа прошла в соответствии с регламентом. Могло показаться, что сегодня был полный штиль, но это иллюзия. Работы было предостаточно. Официальные цифры и итоги кампании будут чуть позже», – заявид Чебан.

Кроме того, директор Премьер-лиги отметил, что на трансферную кампанию повлиял новый лимит на легионеров.

«Конечно, повлияло, что мы рассчитывали начать сезон по схеме лимита «10+15 в заявке на сезон», а за неделю до старта был принят лимит «6+5 в заявке на матч». Но все клубы справились. Главное, что в нашем чемпионате сохранилась непредсказуемость», – добавил Чебан.