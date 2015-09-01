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    Чебан: «Смена лимита повлияла на трансферную кампанию»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан дал свою оценк летней трансферной кампании российских клубов.

    «Никаких замечаний нет, вся работа прошла в соответствии с регламентом. Могло показаться, что сегодня был полный штиль, но это иллюзия. Работы было предостаточно. Официальные цифры и итоги кампании будут чуть позже», – заявид Чебан.

    Кроме того, директор Премьер-лиги отметил, что на трансферную кампанию повлиял новый лимит на легионеров.

    «Конечно, повлияло, что мы рассчитывали начать сезон по схеме лимита «10+15 в заявке на сезон», а за неделю до старта был принят лимит «6+5 в заявке на матч». Но все клубы справились. Главное, что в нашем чемпионате сохранилась непредсказуемость», – добавил Чебан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2015 00:58
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