Агент: «Киевское «Динамо» дважды отказало дортмундской «Боруссии» в продаже Ярмоленко»

Агент Константин Нестеренко сообщил, что дортмундская «Боруссия» дважды обращалась в киевское «Динамо» с предложениями по поводу трансфера нападающего киевлян Андрея Ярмоленко, но получала отказ.

«Наша компания ProSportManagement вместе с зарубежными партнeрами сопровождала эту сделку. Президент компании дважды общался с Игорем Суркисом, после чего «Боруссия» улучшала своe предложение. «Динамо» оба раза ответило отказом. Так как мы сопровождали сделку только на уровне взаимоотношений между клубами, мы не вправе комментировать ни причины отказа, ни детали контракта между игроком и клубом. О них должны рассказывать президент «Динамо», Андрей и его новые представители», – цитирует Нестеренко Tribuna.