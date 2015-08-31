Председатель правления «Вольфсбурга»: «Даже «Бавария» бессильна перед финансами «Манчестер Сити»

Председатель правления «Вольфсбурга» Мартин Винтеркорн рассказал, что у бывшего полузащитника команды Кевина де Брюйне было предложение от мюнхенской «Баварии», однако, бельгиец перешел в «Манчестер Сити», который предложил куда более выгодные финансовые условия. Ранее сообщалось, что «горожане» заплатили за игрока 80 миллионов евро.

«Оправданы ли такие суммы? Нам хотелось бы удержать Кевина в нашей команде. Но обстоятельства таковы, каковы они есть на данный момент. Когда англичане платят такие деньги, то в Германии должны задуматься о том, как воспрепятствовать уходу футболистов из Бундеслиги. Иногда ты бессилен перед такими суммами. Даже «Бавария», которая была заинтересована в услугах Де Брюйне, в конце сказала, что не может бороться с такими суммами», — сказал Винтеркорн.