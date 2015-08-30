Серия А. «Лацио» крупно уступает «Кьево», «Интер» вырывает победу у «Карпи» и другие результаты

Завершились семь встреч итальянской Серии А.

«Лацио» неожиданно крупно уступил «Кьево» (4:0), «Интер» благодаря дублю Йоветича справился на выезде с «Карпи» (1:2), а «Фиорентина» в гостях проиграла «Торино» (3:1).

В других матчах «Удинезе» проиграл дома «Палермо» (0:1), «Наполи» и «Сампдория» сыграли вничью (2:2), «Дженоа» в родных стенах одолела «Верону» (2:0), а «Аталанта» обыграла «Фрозиноне» (2:0).

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.

Кьево (Верона) – Лацио (Рим) 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Меджиорини, 13; 2:0 – Палоски, 30; 3:0 – Бирса, 45; 4:0 – Палоски, 68.

Карпи (Карпи) – Интер (Милан) 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Йоветич, 31; 1:1 – Ди Гаудио, 81; 1:2 – Йоветич (с пенальти), 89.

Наполи (Неаполь) – Сампдория (Генуя) 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Игуаин, 9; 2:0 – Игуаин, 39; 2:1 – Эдер (с пенальти), 57; 2:2 – Эдер, 59.

Торино (Турин) – Фиорентина (Флоренция) 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Алонсо, 10; 1:1 – Моретти, 68; 2:1 – Квальярелла, 69; 3:1 – Базелли, 77.

Удинезе (Удине) – Палермо (Палермо) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ригони.

Удаления: Струна, 70.

Дженоа (Генуя) – Верона (Верона) 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Паволетти, 57; 2:0 – Гакпе, 76.

Аталанта (Бергамо) – Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стендардо, 21; 2:0 – Гомес, 69.