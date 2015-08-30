АПЛ. «Суонси» одерживает волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

Завершился матч четвертого тура АПЛ между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед», в котором довольно неожиданно победили хозяева.

Все основные события матча пришлись на второй тайм, который начался с гола Хуана Маты на 48-ой минуте. На то, чтобы отыграться, «Суонси» понадобилось меньше пятнадцати минут – забил Айю. А еще через пять минут «лебеди» и вовсе провели победный мяч – отличился Гомис.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур.

Суонси Сити (Суонси) – Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Мата, 48; 1:1 – Айю, 61; 2:1 – Гомис.