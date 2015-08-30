Дортмундская «Боруссия» предложила за Ярмоленко 20 миллионов одним траншем

Дортмундская «Боруссия» улучшила предложение по трансферу нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, утверждает издание Tribuna.

Изначально немецкий клуб предлагал 15 миллионов евро при подписании игрока, а ещe пять миллионов он был готов выплатить в течение нескольких лет. Теперь чeрно-жeлтые согласились заплатить 20 миллионов одним платежом. Именно такие условия прописаны в контракте футболиста с «Динамо». Таким образом, «Боруссия» получила право свободно вести переговоры с Ярмоленко и договариваться с ним об условиях личного контракта.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Ярмоленко в летнее трансферное окно не покинет команду.