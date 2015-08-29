Чичарито сможет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поставил нападающего Чичарито в известность о том, что тот может покинуть клуб уже в это трансферное окно.

Если Чичарито уйдет из «Манчестер Юнайтед», то команда останется с двумя номинальными нападающими – Уэйном Руни и Джеймсом Уилсоном. Ван Гаала столь бедный выбор не смущает: он уверен, что сыграть в нападении в случае необходимости смогут Маруан Феллаини, Аднан Янузай или Мемфис Депай.

Главный претендент на подписание Чичарито – леверкузенский «Байер».