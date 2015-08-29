Пирло и Джовинко вызваны в сборную Италии

Тренер сборной Италии Антонио Конте обнародовал заявку на ближайшие матчи команды.

Национальной сборной Италии предстоят матчи против Мальты и Болгарии в рамках отбора к Евро-2016. В своей отборочной группе Италия занимает вторую позицию, отставая на два очка от сборной Хорватии.

В заявку, помимо прочих, включены Себастьян Джовинко и Андреа Пирло, выступающие за океаном.

Вратари: Буффон («Ювентус»), Паделли («Торино»), Сиригу («ПСЖ»).

Защитники: Ачерби («Сассуоло»), Барцальи («Ювентус»), Бонуччи («Ювентус»), Кьеллини («Ювентус»), Кришито («Зенит»), Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Де Шильо («Милан»), Паскуаль («Фиорентина»), Раноккья («Интер»).

Полузащитники: Бертолаччи («Милан»), Де Росси («Рома»), Флоренци («Рома»), Пароло («Лацио»), Пирло («Нью-Йорк Сити»), Сориано («Сампдория»), Верратти («ПСЖ»), Кандрева («Лацио»), Джовинко («Торонто»).

Нападающие: Эдер («Сампдория»), Эль Шаарави («Монако»), Габбиадини («Наполи»), Иммобиле («Севилья»), Пелле («Саутгемптон»), Васкес («Палермо»), Дзадза («Ювентус»).