Семин: «В этом матче и близко одиннадцатиметрового не было»

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин дал интервью после победы над «Спартаком» (1:2). По мнению наставника, махачкалинцы сегодня были вознаграждены за отсутствие везения в прошлых встречах.

«Самый сложный матч. Мы попали в экстремальную ситуацию, нам уже некуда было отступать. Наверное, какая-то доля везения сегодня была, но доли везения не было в предыдущих матчах. Мы проиграли в нескольких матчах, в которых никак не должны были проигрывать, но проигрывали из-за определeнных нелепостей».

Семин отметил действия своих подопечных в обороне.

«Сегодня была достаточно хорошая концентрация. Наверное, впервые мы сыграли хорошо в обороне. Мы приготовились, и ребята хорошо выполнили работу. Была большая плотность, и «Спартаку» было тяжело».

Тренер считает, что «Анжи» находится на правильном пути.

«Мы на правильном пути, неплохо поработали. Надеемся, что удача к нам вернeтся. Порадовали наших болельщиков, которые нас очень сильно критиковали. Нам даже тяжело было играть на своeм стадионе, потому что очень много негативных моментов».

Отдельного комментария удостоились арбитры.

«Нужно иметь определeнный уровень корректности – в этом матче и близко одиннадцатиметрового не было. Мне интересно, когда судейская коллегия будет разбираться в этих ситуациях. Тренер проиграл – нужно уходить. Судья плохо отработал – работает дальше. В работе арбитров меня не устроило всe в комплексе. Очень много претензий к судейской бригаде. Может, он попал под влияние большого количества болельщиков», – сказал Семин.