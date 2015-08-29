Веркаутерен: «Не всегда выигрывают самые великие»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен дал интервью после победы на «Зенитом» (1:3).

«Знал, что будет сложно, но нам нужно было верить в себя. Я сказал игрокам, что они должны стараться играть с удовольствием и извлечь из этого какую-то пользу, оставить визитную карточку Самары в Санкт-Петербурге. Должны поблагодарить нашего вратаря», – прокомментировал Веркаутерен.

По мнению наставника, именно такие матчи украшают футбол.

«Что хорошо в футболе, что не всегда выигрывают самый большой бюджет или самые великие игроки. Это хорошо в футболе».